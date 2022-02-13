В Киеве анонсировали разговор Зеленского и Байдена в ближайшие часы

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько часов обсудит ситуацию с безопасностью с главой США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», – написал Никифоров в своем Facebook.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что РФ якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.