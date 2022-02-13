 

Мужчина застрелил тяжелоболевшую жену в Свердловской области

13.02.2022, 17:00, Новости дня
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В городе Среднеуральск Свердловской области мужчина застрелил тяжелоболевшую супругу, прикрыл тело одеялом и положил на него букет цветов, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Хочу опровергнуть сведения некоторых СМИ о стрельбе из окна по прохожим – это фейк. Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела: один в супругу, и еще один – в шкаф. Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Горелого, днем в воскресенье в полицию обратился мужчина, сообщивший, что его знакомый убил собственную супругу и то же самое хочет сделать с собой. Микрорайон, где все случилось, оцепили порядка 60 полицейских. На протяжении двух часов представители МВД вели переговоры с подозреваемым, после чего он без сопротивления сдался.

Он добавил, что задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1954 года рождения. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Как подчеркнул представитель МВД, подозреваемый доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра.



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