 

Гандбольный клуб с Фарерских островов отказался прилетать в Украину на четвертьфинальный матч еврокубка

13.02.2022, 16:48, Новости дня
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“Матч Еврокубка завтра, 13 февраля, не состоится. […] Причина – неприбытие соперника в Украину. Озвучиваются две версии – из-за эпидемситуации и на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины”, – говорится в сообщении.

Представители “Галичанки” отметили, что ожидают “официального письма и решения Европейской федерации гандбола”.

ЕГФ пока ситуацию не комментировала. На сайте федерации по-прежнему есть анонс поединка во Львове.

Матч должен состояться в 14.00. Серия плей-офф Кубка ЕГФ состоит из двух матчей каждого этапа. Ответный поединок на Фарерах планируется на следующую неделю.

Кубок ЕГФ, или Лига Европы ЕГФ, – второй по значимости гандбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов ЕГФ).

Контекст:

В Украине в последние недели ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции (в стране подтвердили уже более 4,5 млн случаев COVID-19), а также, по данным разведок иностранных государств, увеличилась угроза полномасштабного вторжения российских войск, которые скопились возле границы Украины.

Так, в Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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