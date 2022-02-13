Популярность Дня всех влюбленных среди россиян снизилась в четыре раза за 15 лет

В этом году отмечать День святого Валентина планируют всего 12% россиян, 78% полностью проигнорируют этот праздник, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Согласно результатам исследования, женщин, собирающихся отметить этот день, оказалось больше, чем мужчин – 14% и 11% респондентов соответственно, передает «Интерфакс».

В свою очередь, 78% россиян не собираются отмечать День святого Валентина, каждый десятый (10%) пока не определился, показывают данные исследования.

Опрос был проведен 31 января – 9 февраля 2022 года среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 548 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.

В SuperJob.ru отметили, что День всех влюбленных начали отмечать в РФ в первой половине 90-х годов, однако на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается: если в 2007 году этот праздник отмечал каждый второй житель России (50%), то в 2009 году – 40% сограждан, а в прошлом году – 13% респондентов.

Напомним, что в 2021 году в День святого Валентина в РФ прошли многочисленные мероприятия, посвященные празднику всех влюбленных. Сотни россиян признались в любви своим близким, приняв участие в оригинальных поздравлениях и фотоконкурсах. Кроме того, в 2021 году станцию московского метрополитена «Люблино» в честь праздника День всех Влюбленных переименовали в станцию с названием «Влюблино».