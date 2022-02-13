В мире: Почему Румыния требует от РФ горы золота

Власти Румынии решили напомнить РФ о давней претензии, которая «стоит» в пересчете на нынешние деньги 4 млрд евро. Речь идет почти о сотне тонн золота, переданного Румынским королевством на хранение царской РФ во время Первой мировой. СССР отказался возвращать сокровища румынам. Ходили слухи, что в Гражданскую войну золото пропало. И не исключено, что о его судьбе румынам следует расспрашивать не россиян, а своих соседей – чехов.

На минувшей неделе чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин подвел итоги работы посольства за прошедший год. Дипломат в числе прочего рассказал о развитии отношений Москвы и Бухареста, затронул вопросы глобального мироустройства и защиты прав человека, ситуацию на Украине и коснулся ряда других важных международных проблем. Кроме того, как выразились спустя пару дней в румынском МИДе, российский посол заявил, что «в двусторонней повестке дня» больше не фигурирует проблема румынского золотого запаса, вывезенного в Москву в период Первой мировой войны.

В пятницу Кузьмина вызвали на ковер в МИД Румынии, где госсекретарь по стратегическим делам Юлиан Фота заявил, что высказывания Кузьмина «создают у общественности ошибочное мнение» и не благоприятствуют «диалогу, основанному на доверии между сторонами». Как напомнил Фота, продолжает свою «деятельность румыно-российская комиссия по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса». Фота надеется на то, что шестая сессия комиссии пройдет уже в скором времени. Он выразил готовность поддерживать деятельность комиссии и впредь.

Напомним, что в годы Первой мировой войны власти Румынского королевства, союзника царской России, решили эвакуировать главные ценности своей страны в Москву, подальше от наступавших на Бухарест австро-германских войск. Запас содержал 93,4 тонны золота, драгоценности королевы Марии, ценности румынского Сбербанка, предметы культа, архивы, передает «Коммерсант». В мае 2019 года управляющий Национальным банком Румынии Мугур Исэреску оценил стоимость переданного запаса в современных евро – получилось около четырех миллиардов, сообщал ТАСС.

В эвакуации золотого запаса был свой смысл, поскольку румынская армия потерпела поражение – и уже в конце 1916 года Бухарест пал. Однако на территории РФ Первая мировая плавно сменилась Гражданской войной, в разгар которой часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, исчезла. Об их судьбе и советские, и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла подтверждения. Румынская сторона не раз просила о возвращении ценностей, в результате в 1930–1950-х годах Бухаресту ценности частично вернули, но среди них не было золота.

В 2003 году, когда президенты двух стран Владимир Путин и Ион Илиеску подписывали договор о дружбе, золотой вопрос в нем не упоминался. Однако для его изучения по указанию обоих президентов все же была создана Совместная общественная комиссия историков, которая начала свою работу спустя год.

«Я возглавляю комиссию историков с нашей стороны. Мы много раз проводили совместные заседания с румынами, работали вместе в архивах, но следов золота не нашли, – рассказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. –

Куда оно делось? Есть подозрение, что забрали белочехи, когда покидали Москву. Но это лишь одна из странных идей,

доказательств которой нет. Единственное, что мы нашли – это документы о том, как румынам возвращали все найденное. Эти документы по линии Минкульта и по линии архива мы передавали румынской стороне».

Как напомнил академик, президент Путин проявил в этом вопросе добрую волю. Вместе с румынским коллегой Илиеску он передал этот вопрос на разбирательство историкам. «Нашей комиссии и надлежит обсуждать эту проблему. Последнее заседание проходило в Москве в 2019 году, оно было посвящено изучению механизма и процедуре возвращения ценностей в 1936 и 1956 годах. Наши коллеги – румынские историки – высоко оценивали эти шаги доброй воли. В Бухаресте даже выпустили отдельную книгу о том, как советские власти проводили это возвращение. Но в отличие от профессиональных историков, многие политики воспринимают работу нашей комиссии совсем иначе», – посетовал Чубарьян.

«Поиски румынского «золотого запаса» на территории РФ надо продолжать, и речь идет не только о «металлической» части этого запаса», – возражает в интервью газете ВЗГЛЯД член комиссии с румынской стороны, историк Василе Буга.

«Отмечу, что когда мы говорим о румынском золоте, речь идет в основном о золоте румынского национального банка. На этот счет есть все документы, они были переданы российской стороне, и российская сторона, насколько мне известно, согласилась с тем, что эти документы – оригиналы. Цель комиссии – проследить за судьбой золота по документам. Главное – факт того, что золотой запас был передан. Имеется в виду не только металлическая часть, которая насчитывает около 90 тонн, речь идет и о другом культурно-имущественном достоянии», – поясняет румынский специалист.

«Это золото румыны сами отвезли к нам в Москву в 1916-1917 годах, – напомнил Чубарьян. – Помимо золота, привезли большое количество всякого имущества: гобелены, картины, драгоценности королевского двора, архивы. Все это приняли на хранение в Кремль. Кстати, я до сих пор не понимаю, почему румынская королевская семья приняла такое решение. Почему они отправили столько драгоценных вещей, хотя в РФ в то время уже тоже было неспокойно? В ходе Гражданской войны золото пропало. Его начали искать еще в советское время, но тщетно. В 1936 году Сталин вернул часть уцелевшего имущества, в основном картины и архивы. Это было довольно неожиданно, поскольку в то время обычно никому и ничего не возвращали. Но для румын сделали исключение. Вероятно, это было жестом признательности в ответ на политику Николае Титулеску – румынского дипломата, который в то время стал главой Лиги Наций и занял ценную для Москвы позицию по поводу коллективной безопасности в Европе. В 1957 году, уже при Хрущеве, вернули вторую, самую большую часть имущества. К тому времени Румыния уже была союзницей СССР, вошла в социалистический блок».

«В прошлом году по графику полагалось провести новое заседание нашей комиссии – на этот раз в Румынии, но мы им отправили письмо о том, что не можем приехать из-за пандемии», – пояснил Чубарьян, добавив, что мешает поискам не только коронавирус, но и геополитика: «Мы постоянно напоминали, что и научные, и культурные круги РФ хотели бы выяснить судьбу этого золота, однако в любом случае важно, чтобы этот вопрос не стал разменной монетой в политическом плане. К сожалению, с подачи Бухареста этот вопрос опять часто приобретает остроту, политический оттенок. В Румынии так часто бывает, когда приближаются какие-то очередные выборы».

«Румыния занимается историческими спекуляциями. Ей очень хочется получить территорию Молдавии и поспорить с Москвой по другим вопросам, поэтому в ход здесь идут все возможные средства. Понятно, что Бухарест ничего не получит, но ему надо как-то напомнить о себе», – считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Россия все-таки должна обратить внимание на Румынию. Неправильно, что в нашем внешнеполитическом фокусе эта страна практически отсутствует.

Но при этом нужно пригрозить Бухаресту встречными исками за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну, в которой Румыния была пособником нацистской Германии», – предлагает эксперт. По словам Трухачева, в исторических вопросах надо играть на упреждение. «Данное требование к РФ выдвинула сама Румыния – ни США, ни Евросоюз ей этого не подсказывали. Думаю, что они даже не в курсе такой проблемы. При этом, скорее всего, дело о румынском золоте не пойдет дальше политических дрязг», – отметил он.

Буга возражает: дело не в политике, а в принципе. По его мнению, Бухарест вряд ли устроит, даже если Москва пойдет на такой шаг, как выплата компенсации с целью улучшения отношений. «Наша комиссия убедила политиков, что существуют следы этого золота. Она была создана с целью исследовать документы в архивах, найти следы этого золота и потом доложить руководству обеих стран», – отметил румынский историк.

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