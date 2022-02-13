В ЛДПР отреагировали на слухи о смерти Жириновского

Сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем: это – ложь!» – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

По словам представителей ЛДПР, наблюдается рост числа мошенников, желающих дискредитировать партию перед общественностью. Всех, кому позвонят и скажут о смерти Жириновского, попросили фиксировать звонки для последующего расследования.

В свою очередь юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.

Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.

Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.