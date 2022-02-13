Украинские исполнители, у которых есть звездный “двойник”
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Сергей Бабкин и Ли Джон Дже
В октябре 2021 года украинский исполнитель Сергей Бабкин сообщил, что пользователи сети сравнили его с южнокорейским актером и моделью Ли Джон Дже, который исполнил главную роль в сериале “Игра в кальмара”, и опубликовал соответствующее “доказательство”.
Фото: babkin_official / Instagram
Татьяна Воржева и Анджелина Джоли
С момента, как украинская певица Татьяна Воржева стала участницей талант-шоу “Фабрика-3” зрители обратили внимание на ее схожесть с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
Фото: vorzheva / Instagram, EPA
Layah (Ева Бушмина) и Гвен Стефани
Украинская певица Layah, ранее известная как солистка украинской группы “ВИА Гра” Ева Бушмина в июле 2016 года поделилась фотографиями нового образа, и подписчики в комментариях сравнили ее с американской певицей и фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани.
Фото: layahmusic / Instagram, gwenstefani / Instagram
Олег Винник и Зак Макгоуэн
Украинский певец Олег Винник напоминает пользователям сети американского актера Зака Макгоуэна, известного по ролям Джоди в телесериале “Бесстыдники”, Чарльза Вейна в “Черных парусах” и короля Роана в “Сотне”.
Фото: olegg.vynnyk / Instagram, EPA
Вера Кекелия и Мадонна
“Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы, недолго думая, решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински!” – написала украинская певица Вера Кекелия в Instagram-публикации в октябре 2016 года, и показала снимки, на которых она похожа на американскую певицу Мадонну.
Фото: kekeliavera / Instagram, madonna / Instagram
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