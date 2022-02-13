 

За сутки в РФ госпитализировали 12,6 тыс. человек с коронавирусом

13.02.2022, 12:34, Новости дня
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 653, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 197 949 случаев заболевания, в целом в РФ выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 101 568 человек, на 9,8% меньше по сравнению с 12 февраля. За это же время подтверждены 706 смертей.

За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровел 11 235 859 человек.

В Москве за сутки выявлен 12 496 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 20 136, в Московской области – 7349.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом.



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