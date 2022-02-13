Израиль заверил, что не запрещал странам Балтии передавать оружие в Украину

По ее словам, она подняла этот вопрос во время своей поездки в Израиль на прошедшей неделе. Там она встречалась с президентом страны Ицхаком Герцогом и членами парламента – спикером и депутатами Кнессета, председателем комиссии по иностранным делам и безопасности.

“Во время встреч с израильскими политиками я поднимала вопрос о появившейся информации. Меня заверили, что эта информация не соответствует действительности и что Израиль не предъявлял государствам Балтии никаких требований в отношении оружия”, – сказала Чмилите-Нильсен.

В своем Facebook спикер Литвы упомянула, что глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Рам Бен-Барак на вопрос об этом сказал, что у него нет такой информации и он “сильно сомневается в ее достоверности”.

https://www.facebook.com/viktorija.cmilyte/posts/2806251786187377

Она уточнила, что не спрашивала, действительно ли страны Балтии могут беспрепятственно передать Украине оружие израильского производства, если возникнет такая необходимость.

“Я не задавала такой вопрос, но понятно, что Литва, Латвия и Эстония вольны решать в соответствии со своим восприятием той угрозы, которая сейчас возникает в Украине”, – сказала спикер.

Контекст:

О том, что минобороны Израиля в декабре 2021 года запретило Латвии, Эстонии и Литве передавать оружие своего производства в Украину, хотя они еще не подавали такого запроса, написало в этом феврале американское профильное издание Breaking Defense. Издание назвало это предупреждение “почти неслыханной превентивной мерой, вызванной необходимостью Израиля сбалансировать свои отношения с Россией”. Речь шла о противотанковом оружии Spike израильско-германского производства, которое все три страны Балтии заказали для собственных нужд.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия, Польша и другие государства.

Принципиально отказалась от поставок Украине оборонного оружия – включая разрешение Эстонии на передачу гаубиц немецкого производства – Германия. ФРГ с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (за семь лет сумма помощи составила около $2 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия, а в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

Глава МИД Израиля Яир Лапид в интервью, опубликованном 2 февраля в издании Axios, заявил, что в ближайшее время не видит вероятности насильственного противостояния между Россией и Украиной. Он добавил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной и должен “действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса”. Министр также выразил обеспокоенность тем, что события в Украине отвлекают внимание от проходящих в Вене ядерных переговоров с Ираном. Его заявление раскритиковал посол Украины в Израиле.

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