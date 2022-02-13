В Станице Луганской в кафе произошел взрыв, пострадали 12 человек – ГСЧС
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“В кафе “Мрія” произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении”, – говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что пожар охватывал площадь 160 м², возгорание было ликвидировано через четыре часа после взрыва.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет