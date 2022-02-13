В Станице Луганской в кафе произошел взрыв, пострадали 12 человек – ГСЧС

“В кафе “Мрія” произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пожар охватывал площадь 160 м², возгорание было ликвидировано через четыре часа после взрыва.

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