 

В Станице Луганской в кафе произошел взрыв, пострадали 12 человек – ГСЧС

13.02.2022, 10:49, Новости дня
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“В кафе “Мрія” произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пожар охватывал площадь 160 м², возгорание было ликвидировано через четыре часа после взрыва.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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