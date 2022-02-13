 

Иммунолог назвал тяжелые последствия COVID-19 для мозга

13.02.2022, 4:59, Новости дня
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У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания, тревожность и депрессивные состояния, сообщил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, это могут быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все эти негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. Врач добавил, что такая гипотеза имеет отдельные подтверждения, пишет «Рамблер».

Также Крючков отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. По мнению иммунолога, симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.

Ранее кандидат медицинских наук Иван Тарасенко объяснил, что быстро восстановиться после коронавируса помогает соляная пещера или галокамера. По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.

Также главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам.  



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