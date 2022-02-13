 

Германия призвала своих граждан покинуть Украину

13.02.2022, 4:59, Новости дня
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МИД Германии призвал граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно.

В министерстве заявили, обращаясь к гражданам Германии на Украине, что они должны оценить, необходимо ли их пребывание там, и, если нет, в ближайшее время покинуть республику, передает ТАСС.

Ранее Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.

Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.

Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.



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