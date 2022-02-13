Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России

Страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Вывод очевиден, для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим, угрозу санкций», – приводит мнение Захаровой ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что РФ уже десять лет живет «в фазе активных санкций, а до этого были санкции косвенно скрытые в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов».

Кроме этого, Захарова подчеркнула, что Запад вводил санкции, несмотря на то, что многие обвинения в адрес РФ не были подтверждены. «Все предлоги, как бы опирающиеся на данные разведки западного сообщества, якобы факты, указывающие на совершенные Россией преступления, – ничего из этого никогда не подтвердилось, а санкции были введены», – обратила внимание дипломат.

«[Президент Соединенных Штатов] Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», – сообщил в свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя прошедшие в субботу переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил помощник главы государства, Путин «подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В субботу высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил, что консультации Соединенных Штатов с союзниками о возможности введения новых санкций против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины приближаются к кульминации.

«В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнерами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьезных финансовых санкций и экспортных ограничений также приближаются к кульминации», – сказал источник. По версии сотрудника администрации США, «если РФ вторгнется, то столкнется с серьезными экономическими издержками <…> и понесет невосполнимый репутационный ущерб <…>».

Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить РФ на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.