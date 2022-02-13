Журналистка Washington Post вступилась за Валиеву

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13.02.2022, 4:14, Новости дня
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Журналистка американской газеты Washington Post Сэлли Дженкинс написала заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив неэффективность существующей антидопинговой системы.

В материале издания журналистка заявила, что время проверки и оглашения результата пробы стал логичным исходом негибкой политики ВАДА и, возможно, стало следствием политизированности. В связи с этим Дженкинс возложила вину за сложившуюся ситуацию на систему проверки допинг-проб и сочла, что причины для наказания Валиевой отсутствуют, передает РИА «Новости».

Как отметила Дженкинс, ВАДА и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай». По ее словам, таким образом в резонансном процессе скрыта несправедливость по отношению к спортсменам.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.



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