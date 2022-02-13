 

Путин послал телеграмму с соболезнованием родным актрисы Зинаиды Кириенко

13.02.2022, 4:14, Новости дня
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Президент Владимир Путин назвал смерть Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход – большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», – говорится в телеграмме президента.

Путин добавил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли актрисы, добрая и светлая память о ней.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», умерла в возрасте 88 лет. Она попала в больницу в коронавирусом.

Похоронят Зинаиду Кириенко на Троекуровском кладбище в Москве.



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