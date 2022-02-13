Из-за угрозы взрыва дома перекрыли движение в сторону Шереметьево в Лобне

Правоохранители перекрыли в подмосковной Лобне дорогу в сторону аэропорта Шереметьево из-за сообщения об угрозе взрыва жилого дома.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме в Лобне на улице Ленина, 8. Движение автотранспорта перекрыто в сторону аэропорта Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте работают полицейские и кинологи.

Ранее в феврале неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов.