Министр обороны Британии оценил вероятность «вторжения» РФ на Украину

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью Times выразил мнение, что «вторжение» РФ на Украину якобы является «весьма вероятным» сценарием развития событий и может начаться «в любой момент».

По оценкам министра обороны Соединенного Королевства, российское вторжение на Украину может начаться «в любой момент». «Беспокоит тот факт, что, несмотря на интенсификацию дипломатических усилий, увеличение военного присутствия [РФ на границе с Украиной] продолжилось. Оно не остановилось, а продолжилось», – приводит слова Уоллеса ТАСС.

Глава британского Минобороны проинформировал, что из-за напряженной ситуации на востоке Европы истребители Typhoon королевских ВВС будут направлены для патрулирования воздушного пространства Румынии. Кроме того, Лондон отправит патрульный корабль береговой охраны HMS Trent и эскадренный миноносец типа 45 в восточную часть Средиземного моря.

«Я думаю, что могу гарантировать президенту РФ [Владимиру Путину], что если он намерен вторгнуться на Украину, то произойдут две вещи, которые он не хочет видеть. Во-первых, он столкнется с увеличением сил НАТО у российских границ, поскольку балтийские государства и соседние страны будут гораздо больше опасаться возникшей нестабильности. Во-вторых, я гарантирую, что это вынудит 30 союзников [по НАТО] увеличить расходы на оборону», – сказал Уоллес. По его мнению, подобные последствия гипотетического вторжения на Украину не будут отвечать «стратегическим интересам России».

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Уоллес высказал предположение, что российское руководство могло занять более жесткую внешнеполитическую линию в связи со слабой реакцией Запада на события в Грузии в 2008 году и Крыму в 2014 году. «Очевидно, в НАТО состоят 30 стран, у которых 30 разных подходов, но одна цель, которая заключается в том, что объяснить России, что НАТО – это оборонительный альянс и что вторжение на Украину стало бы трагической ошибкой для российского правительства. Никто [в НАТО] не спорит с этим, поэтому мы абсолютно едины в том, чтобы помочь Украине», – подчеркнул Уоллес, призвав Россию не полагаться на поддержку Китая, поскольку война в Европе «не будет в интересах Пекина».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Элизабет Трасс выразили обеспокоенность относительно «планов РФ начать военную агрессию в ближайшие дни». В пятницу Уоллес и начальник штаба обороны Британии Тони Радакин совершили официальный визит в Москву, в рамках которого провели встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Днем ранее состоялась встреча глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.

В субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что посольство продолжает работу, а она вместе с командой остается на Украине. В тот же день в Минобороны Британии объявили о скором отъезде военных инструкторов с Украины.