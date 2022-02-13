 

Британских страховщиков обвинили в воздушной блокаде Украины

13.02.2022, 3:28, Новости дня
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Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве, сообщил источник на страховом рынке.

«Эти уроды (британские страховые компании) вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – цитирует украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале источника на страховом рынке.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Элизабет Трасс выразили обеспокоенность относительно «планов РФ начать военную агрессию в ближайшие дни». После этого министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выразил мнение, что «вторжение» РФ на Украину якобы является «весьма вероятным» сценарием развития событий и может начаться «в любой момент».

В пятницу Уоллес и начальник штаба обороны Британии Тони Радакин совершили официальный визит в Москву, в рамках которого провели встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Днем ранее состоялась встреча глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.

В субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что посольство продолжает работу, а она вместе с командой остается на Украине. В тот же день в Минобороны Британии объявили о скором отъезде с Украины военных инструкторов.



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