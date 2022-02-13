Депутат Метелев назвал приоритеты в развитии молодежной политики

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил на форуме «Образование, наука и молодежь в фокусе национальных и международных приоритетов» в рамках Всемирной выставки «Экспо 2020», где определил семь важнейших направлений, которые, по его мнению, составят основу молодежной политики в России.

Первым направлением политик выделил платформу для сотрудничества. По словам Метелева, акторов молодежной политики очень много, одно федеральное агентство или ведомство не может управлять этим процессом. По его словам, молодежную политику реализуют все: НКО, университеты, работодатели, лидеры общественного мнения – необходимо создавать платформы для совместного участия, чтобы разные участники молодежной политики договаривались об общих подходах, сообщается в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вторым направлением Метелев назвал инфраструктуру молодежной политики. В субъектах существует запрос на создание центров притяжения молодых людей: молодежных клубов, центров для подростков, где молодежь может собираться, заниматься своими проектами, хобби, общаться и отдыхать. Для создания такой инфраструктуры по всей стране требуется огромное количество средств и вузы могли бы стать активными участниками этого процесса, «открывая» свою инфраструктуру для молодых людей, которые не являются их студентами.

Третьим направлением, по мнению председателя, является востребованность молодежи – когда молодые люди не чувствуют себя востребованными, когда нет площадок для их самореализации, это приводит к «утечке мозгов» в другие страны, появлению деструктивных увлечений у молодежи, в том числе к криминалу. Поэтому одним из ключевых приоритетов Комитета по молодежной политике, по его словам, является трудоустройство молодежи: в проработке упрощение процедуры трудоустройства подростков, привлечение работодателей к сотрудничеству с ВУЗами, создание удобных онлайн-платформ для прохождения практики и многое другое.

Так, четвертым направлением Метелев назвал уважение мнения молодежи. Молодые люди не боятся выходить на митинги и выражать свое недовольство. Если государство не будет создавать площадки, где молодежь может выразить свое мнение, а будет его гасить, то «рано или поздно это кипящий котел лопнет». По его словам, положительные практики можно встретить в ВУЗах: руководство НИТУ МИСиС регулярно встречается со своими студентами, на таких мероприятиях каждый желающий может задать любой вопрос.

Отмечается, что одна из инициатив Метелева в рамках проекта «Одобрено» направлена на создание механизмов по оценке качества образования со стороны студентов, главная задача этой инициативы – донести мнение студентов до руководства ВУЗов, оно должно учитываться при принятии управленческих решений.

Также важным направлением политик назвал работу через интернет и цифровые сервисы. Органы государственной власти должны грамотно позиционировать себя в сети интернет, потому что он становится главной площадкой для общения, учебы и отдыха молодых людей. Министерствам и ведомствам придется конкурировать за внимание молодежи с пабликами с многомиллионной аудиторией, однако эту работу необходимо вести.

При этом Метелев отметил важность создания удобных сервисов для молодежи. Молодые люди оценивают свою страну с точки зрения комфорта: насколько чисто на улице, удобно ли устраиваться на работу и поступать в ВУЗ. Все государственные сервисы, которые входят в «пользовательский путь» молодого человека, должны быть максимально удобными и комфортными.

По мнению Метелева, важным направлением также является формирование позитивных ценностей. Нужно предлагать позитивные смыслы, конструктивные мотивы для действия. Современная молодежь объединяется вокруг правильных идей: осознанный образ жизни, ответственность по отношению к природе и окружающим, добро и саморазвитие.

«В стране очень быстро меняется подход к работе с молодежью, мы все это видим, сегодня это одна из приоритетных задач государства. Если мы не будем заниматься молодежью, ею займется кто-то другой, есть такая фраза: «хочешь победить врага – воспитай его детей». За 10 лет финансирование молодежной политики увеличилось в 54 раза. За прошлый год было выделено 5,8 млрд рублей, а это значит, что появляется все больше площадок и конкурсов, в которых может принять участие молодежь. Появление Комитета по молодежной политике в Госдуме это тоже продолжение этой линии. Парламент должен достраивать эту систему, говорить о слабых местах в работе органов правительства, федеральных ведомств, субъектов, помогать создавать условия, чтобы эти слабые места превращать в возможности», – заключил Метелев.