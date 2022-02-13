 

СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв

13.02.2022, 1:56, Новости дня
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В Донецке прогремел мощный взрыв в районе аэропорта, о пострадавших данных нет, сообщили украинские СМИ.

«Примерно в 15:15 (16:15 мск) по всему Донецку услышали звук очень громкого взрыва. Об этом пишут дончане в соцсетях. Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии. Что произошло – пока неизвестно», – отмечается в заявлении в Telegram «Страна.ua».

Предположительно, взрыв был в районе донецкого аэропорта. Причины и подробности произошедшего устанавливаются. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий, взрыв был слышан в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Маргариту Симоньян.

На вопрос канала «Донбасс решает» представитель НМ ДНР полковник Эдуард Басурин ответил следующее: 

«Вы слышали? А я ничего не слышал», – сообщил Басурин.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.



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