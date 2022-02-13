Сикорский – «сейчас или никогда» — возможно, такова сегодняшняя логика Путина в отношении Украины

У Владимира Путина есть амбиции создать многонациональную структуру и сравняться с ЕС и США, но для реализации этого плана ему будет нужна вся Украина, считает бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью Newsweek он обращает внимание на то, что через 10 лет Украина, возможно, превратится в очень сильную страну, поэтому российский лидер понимает, что второго шанса заполучить под свой контроль соседа может и не выпасть.



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Уже много недель российские войска концентрируются вблизи границы с Украиной. Весь мир задаётся вопросом: выльется ли это в войну? Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский также считает сложившуюся ситуацию крайне опасной и непредсказуемой, пишет Newsweek.

«Путин, возможно, исходит из следующего расчёта, что он сейчас нападёт или уже никогда, потому что через 10 лет Украина может превратиться в настолько сильную страну, что это станет практически невозможным», — объяснил он в интервью изданию.

Бывший глава МИД также не исключает, что РФ намерена завоевать лишь значительную часть Украины. «Я был там на прошлой неделе. Мы должны отдавать себе отчёт в том, что Левобережная Украина отличается очень специфической топографией, это обширное, степное пространство. Деревни находятся на расстоянии 20—30 километров друг от друга. Там сложно найти какие-либо опорные точки. Я рискую полагать, что Путин будет угрожать Киеву нападением, чем и отвлечёт украинские войска от главного поля сражения», — отметил Сикорский. «Впрочем, он непредсказуем — и исключить нападения на Киев тоже нельзя», — добавил он.

Экс-министр, однако, обратил внимание на то, что для реализации намеченного плана президенту РФ нужна вся Украина. «У него есть амбиции создать многонациональный орган, который воспринимали бы наравне с ЕС или США», — подчеркнул он.

К появившейся информации о том, что российской армии было бы достаточно два-три дня для завоевания Киева, Сикорский отнёсся скептически. По его мнению, два-три дня — это только первый этап операции, то есть сам путь в Киев. Потом может быть куда сложнее, ведь многое будет зависеть от того, будут ли украинцы защищать свою столицу и какими методами. «Завоевать город с многомиллионным населением — это вопрос не двух-трёх дней. В Варшаве мы что-то знаем на эту тему по собственному опыту», — резюмировал экс-министр в интервью Newsweek.