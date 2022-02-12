В ДНР опровергли взрыв в Донецке

Обстановка в Донецке сейчас спокойная, появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются, ситуация под контролем.

«Обстановка в Донецке спокойная, распространяемые в соцсетях сообщения о взрыве в городе не подтвердились», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Отдаленный хлопок, похожий на взрыв, был слышен в Донецке в субботу. В настоящее время ситуация в городе спокойная, неслышно сирен и нет очагов дыма», – передает РИА «Новости».

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.

«Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», – сообщил он на своей странице в Facebook.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о мощном взрыве в Донецке. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал информацию о мощном взрыве в Донецке, сказав, что ничего не слышал.

Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.