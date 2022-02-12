 

Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона

12.02.2022, 23:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут, информирует France Presse.

«Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», – приводит сообщение France Presse РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Financial Times заявила, будто Путин и Макрон заключили в Кремле некую «сделку», на основании которой РФ выведет из Белоруссии порядка 30 тыс. военных после окончания учений, запанированных на 10-20 февраля. В Кремле существование такой «сделки» опровергли, однако вывод военных после учений подтвердили, подчеркнув, что никто и не собирался их там оставлять.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Россия существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины – ГПСУ

14.08 / 90% геймеров не прекращают играть на смартфонах, даже когда у них появляются дети

09.09 / Политика: Киев пытается выйти из Минских соглашений

19.06 / Google еще раз улучшит систему поиска утерянных смартфонов

05.01 / В Казахстане на 180 дней вводят госрегулирование цен на бензин и дизель

18.10 / На Киевскую мэрию правоохранители давят в 10 раз чаще, чем на областные госадминистрации – Комитет избирателей Украины

17.10 / Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей

15.11 / В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 более 81% работников школ – Шкарлет

13.08 / Le Figaro – Аргентина произвела первую партию «Спутник V» из российского сырья

23.07 / Россия экстрадировала в Беларусь обвиняемого в сопротивлении силовикам чемпиона мира по борьбе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика