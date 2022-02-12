 

США выводят из Украины своих военных инструкторов

12.02.2022, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спикер оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что решение о выводе из Украины военных инструкторов основано на распоряжении Госдепартамента США об эвакуации некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.

“Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился временно передислоцировать войска Национальной гвардии Флориды из Украины. Его первостепенная задача – безопасность наших военных. Мы по-прежнему привержены хорошим отношениям с Вооруженными силами Украины”, – написал Кирби в Twitter.

[email protected] has ordered the temporary repositioning of @FLGuard troops out of Ukraine. Abundance of caution, safety and security of our personnel his paramount concern. We remain committed to our relationship with the Ukrainian armed forces.

— John Kirby (@PentagonPresSec) February 12, 2022

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

2 февраля на фоне угрозы российского вторжения Канада переместила 30% своих военных инструкторов, которые находятся в Украине, в западные регионы страны.

12 февраля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что инструкторы тренировочной миссии Великобритании в Украине покидают страну на фоне вероятного вторжения РФ в Украину, а Госдеп США приказал сотрудникам американского посольства, не занимающим критически важные должности, уехать из Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / “Наташенька, думаю, и у тебя есть такие случаи”. Сумская ответила Валевской, распускали ли по отношению к ней руки власть имущие

28.09 / Разумков рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским

16.11 / Объектив Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO получил новое крепление

10.12 / Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры в Великобританию

06.11 / Додон заявил о необходимости вернуть русскому языку в Молдавии особый статус

27.06 / В Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы. Они касаются инцидента с Defender в Черном море

25.01 / “Уже лечусь”. Президент Мексики заболел COVID-19

26.12 / Фигуристка Щербакова победила на ЧР, превзойдя мировой рекорд

04.07 / Guardian – «расистская рыба» — памятник Русалочке в Дании стал жертвой вандалов

10.08 / Чехия открестилась от поставок Белоруссии светошумовых гранат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика