США выводят из Украины своих военных инструкторов

Спикер оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что решение о выводе из Украины военных инструкторов основано на распоряжении Госдепартамента США об эвакуации некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.

“Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился временно передислоцировать войска Национальной гвардии Флориды из Украины. Его первостепенная задача – безопасность наших военных. Мы по-прежнему привержены хорошим отношениям с Вооруженными силами Украины”, – написал Кирби в Twitter.

[email protected] has ordered the temporary repositioning of @FLGuard troops out of Ukraine. Abundance of caution, safety and security of our personnel his paramount concern. We remain committed to our relationship with the Ukrainian armed forces.

— John Kirby (@PentagonPresSec) February 12, 2022

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

2 февраля на фоне угрозы российского вторжения Канада переместила 30% своих военных инструкторов, которые находятся в Украине, в западные регионы страны.

12 февраля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что инструкторы тренировочной миссии Великобритании в Украине покидают страну на фоне вероятного вторжения РФ в Украину, а Госдеп США приказал сотрудникам американского посольства, не занимающим критически важные должности, уехать из Украины.

