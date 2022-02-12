Босфорский пролив закрыли для движения судов

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12.02.2022, 23:00, Новости дня
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Пролив Босфор закрыт для движения судов из-за неисправности грузового судна, сообщило главное управление береговой безопасности Турции.

П оломка оборудования случилась у плавающего под либерийским флагом судна «CHENG MAY» длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление.

Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.

На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива – 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.

Ранее в январе пролив Босфор закрывали для движения из-за непогоды. А прошлой осенью в проливе Босфор произошло столкновение российского сухогруза «Русич-10» с турецким судном «Тахсин Имамоглу».



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