 

В Турции рассказали об огорчившем Байдена снимке с Путиным

12.02.2022, 22:58, Новости дня
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Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружбу РФ и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента США Джо Байдена, сообщил журналист Turkiye Gazetesi Исмаил Капан.

«Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине», – говорится в материале, переведенном ИноТВ, передает РИА «Новости».

Журналист считает, что Москве и Пекину выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость «работать совместно против США и НАТО».

Путин побывал с визитом в Пекине 4 февраля. По итогам переговоров РФ и Китай приняли заявление о международных отношениях.

Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня. Путин также изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию.

После переговоров Владимир Путин планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены РФ и Китая достойно выступят на ОИ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению РФ с Китаем.



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