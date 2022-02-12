Зеленский и украинские военные полностью контролируют ситуацию – Подоляк о возможном вторжении России

“Ураган эмоций в информационном пространстве сильно контрастирует с реальной ситуацией на уровне государственного управления и с ощущением в войсках. У наших военных на фронте – уверенность и спокойствие, пока в Facebook и других соцсетях разносятся разного рода угрозы и устрашающие “анонсы вторжения”, – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что “президент [Владимир Зеленский], руководители разведки, военное командование полностью контролируют ситуацию”, а украинские дипломаты круглосуточно работают над выполнением “вполне конкретных задач”.

“Каждый день будущей недели дипломатический темп будет только нарастать. И можно быть уверенными, что результатом этой недели и всей активности команды власти будет усиление государства и реальное приближение к деэскалации”, – считает Подоляк.

12 февраля Зеленский провел посвященные эскалации телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

—