Российские хоккеисты в овертайме проиграли чехам на Олимпиаде

Мужская сборная РФ по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:5 (1:1, 2:1, 2:3, 1:0) в пользу чехов. Матч стал самым результативным на текущей Олимпиаде, передает РИА «Новости».

Ранее женская сборная РФ по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 2:4 в четвертьфинале олимпийского турнира.