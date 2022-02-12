 

Российские хоккеисты в овертайме проиграли чехам на Олимпиаде

12.02.2022, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мужская сборная РФ по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:5 (1:1, 2:1, 2:3, 1:0) в пользу чехов. Матч стал самым результативным на текущей Олимпиаде, передает РИА «Новости».

Ранее женская сборная РФ по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 2:4 в четвертьфинале олимпийского турнира.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнения: В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

11.08 / Стало известно о первых экспериментах на модуле «Наука»

07.11 / France 2 – «тут вам не Netflix» — полиция Колумбии не позволила воплотить ограбление из сериала

26.12 / В Россию из Сирии вернулись 19 детей

14.06 / Захарова назвала журналистов Би-би-си принципиальными лицемерами

10.02 / “Несмотря на то, что было дождливо, я отлично провела день”. Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране

10.08 / В Пензенской области запустили программу благоустройства дворовых территорий

01.07 / PGNiG вернет “Газпрому” 90 миллионов долларов

02.02 / Российский форвард о полуфинале с Украиной на Евро 2022 по футзалу: Дружеских отношений с игроками соперника нет, но мы здороваемся друг с другом

13.08 / Похищение Чауса: Генпрокуратура Молдовы отправила в суд уголовное дело против одного из обвиняемых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика