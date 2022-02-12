Процессоры Alder Lake-N повысят мощность дешевых ноутбуков

По словам экспертов, с выпуском новых процессоров Alder Lake-N компания Intel может совершить переворот в сегменте недорогих ноутбуков. В частности, ожидается, что такие компьютеры станут намного мощнее и производительнее, что автоматически установит более высокую планку для ноутбуков из среднего и премиального ценового сегмента.

Как отмечают специалисты, сейчас речь идет о модернизации настольных устройств, хотя в недалеком будущем американский разработчик попытается сделать то же самое и в сфере мобильных гаджетов.

Alder Lake-N – восьмиядерные процессоры, отличающиеся также высокой энергетической эффективностью. Именно они заменят ныне используемые CPU Jasper Lake, уточняют эксперты.