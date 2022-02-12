 

Как выглядел “танцующий миллионер” Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото

12.02.2022, 16:12, Новости дня
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Вакки родился 5 августа 1967 года в Болонье. Он является главой компании по производству автотрейлеров и совладельцем компании по производству упаковок для лекарств, которую в 1961 году основал его отец.

Фото: gianlucavacchi / Instagram

В Instagram Вакки демонстрирует свою жизнь в стиле лакшери: отдыхает на яхтах, занимается спортом, танцует латиноамериканские танцы. Свой образ жизни он называет своими инициалами GV Lifestyle и даже посвятил ему книгу под названием Enjoy.

Фото: gianlucavacchi / Instagram

Сейчас на его аккаунт подписаны 21,9 млн человек. С 2018 года он состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Фото: gianlucavacchi / Instagram

В 2015 году на своей странице в Instagram Вакки опубликовал фото, на котором он запечатлен в 2009 году – до того, как стал знаменитым.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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