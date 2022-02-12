 

Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы

12.02.2022, 15:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер Коммунистической партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о состоянии своего здоровья и отметил, что в Госдуме насчитывается не менее 300 заболевших депутатов.

«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», – передает «Звезда» его слова.

Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Под Печерским судом скандировали: “Медведчук – путінська курва!” Политик заявил, что этого не слышит. Видео

28.07 / Оказалось, что собаки легко распознают ложь по интонации голоса хозяина

06.12 / Папа римский заявил о готовности ехать в Москву для встречи с патриархом РПЦ Кириллом

04.08 / Трамп изменил условия приглашения высококвалифицированных иностранцев в США

16.08 / Названа цена смартфона Nokia 6310 в России

24.07 / Малюська назвал трех человек, которые могут заставить его уволиться с должности министра

19.02 / Однопартийцы призвали Джонсона вернуться за стол переговоров с ЕС ради безопасности британцев

28.09 / Эксперт: Солодов откликнулся на запрос жителей Камчатки об эффективности власти

24.04 / Зеленский сменил начальников СБУ в двух областях и Киеве

14.08 / 24 канал – «бросает тень на репутацию» — Лукашенко собираются лишить почётной степени в украинском вузе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика