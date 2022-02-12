 

Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы

12.02.2022, 15:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер Коммунистической партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о состоянии своего здоровья и отметил, что в Госдуме насчитывается не менее 300 заболевших депутатов.

«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», – передает «Звезда» его слова.

Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Зеленский обвинил Россию в блокировке КПВВ “Счастье” и “Золотое”

04.05 / Турист погиб после схода лавины в Бурятии

06.05 / Loboda после вероятного отдыха на Кипре в компании совладельца украинского Forbes заявила, что находится в ОАЭ

10.08 / Ребенок получил ожоги горящим бензином при попытке повторить трюк из TikTok

02.09 / Врио главы Иркутской области опроверг слухи о повышении тарифов на электроэнергию

18.11 / Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали российскую вакцину от COVID-19

06.08 / МИД Украины: С распадом СССР кремлевские репрессивные практики в РФ не прекратились – преследования в духе сталинского НКВД продолжаются

30.09 / “Генплан должен быть принят для киевлян, а не застройщиков”. Кличко уволил ответственного за разработку генплана Киева

26.01 / «Всё равно кем и где» – работа за границей становится единственным выходом для украинцев

03.07 / Во Львовской области ребенок погиб от удара молнии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика