 

В Киеве взорвалась граната, есть погибший – полиция

12.02.2022, 14:38, Новости дня
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“Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5. Взрывотехники обследовали помещение и придомовую территорию. Во время осмотра дома следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будет установлен после экспертного исследования”, – говорится в сообщении.

На балконе правоохранители нашли мертвым 59-летнего владельца дома, на его теле обнаружили ранения, похожие на осколочные.

“Сведения о данном событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки события будет предоставлена правовая квалификация”, – добавили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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