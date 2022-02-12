 

Во Франции агрессором назвали НАТО, а не Россию

12.02.2022, 13:12, Новости дня
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США потеряли главенствующее положение на мировой арене, теперь они пытаются использовать ситуацию вокруг Украины для своей выгоды, сообщил лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником – Китай или Россию <…> И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам нет до этого никакого дела», – передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика телеканалу France 2.

Отвечая на вопрос, кого он считает агрессором, НАТО или Россию, лидер партии ответил, что без сомнения – НАТО.

По его словам, РФ перемещает войска по совей территории, а НАТО пытаются этому помешать, несмотря на международное право.

В случае победы на предстоящих президентских выборах Меланшон пообещал «подписаться» под гарантиями не размещать силы НАТО на Украине.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.



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