Le Figaro – вера в науку, технологии и здравый смысл — Макрон делает ставку на мирный атом

Выступая перед рабочими завода в Бельфоре, президент Франции Эммануэль Макрон наметил главное направление своей энергетической программы в случае переизбрания — развитие атомной энергетики, пишет Le Figaro. Глава государства подчеркнул, что «несерьёзно» полагаться только на возобновляемую электроэнергию, и поэтому для постепенного сокращения углеводородного следа он планирует к началу следующего десятилетия ввести в эксплуатацию несколько новых ядерных реакторов.



AP

В четверг в ходе выступления на заводе в Бельфоре (регион Франш-Конте) Эммануэль Макрон назвал развитие атомной отрасли ключевым звеном своей энергетической программы, пишет Le Figaro. Оппозиция до сих пор припоминает бывшему советнику Франсуа Олланда продажу энергетического подразделения компании Alstom, которое теперь принадлежит американской General Electric, однако теперь он объявил о возвращении в эксплуатацию стратегических паровых турбин Arabella — по информации прессы, на это уйдёт около $200 млн. Как надеется Елисейский дворец, это положит конец разрушению французской промышленности, в то время как вопрос об экономическом суверенитете как никогда остро стоит на повестке дня.

Как рассказывает издание, на встрече с рабочими глава государства воздал должное «промышленному наследию» и новым разработкам на заводе, которые пригодятся для «построения суверенитета», позволяющего «обеспечить себе будущее». «Развитие промышленности состоит из тяжёлых периодов и периодов возрождения», — добавил президент, притом что после сделки с General Electric 1200 сотрудников компании потеряли работу. В заключение он пообещал, что Франции предстоит «вновь пережить фазу расширения своего производства».

Поездка Макрона на завод прошла в оптимистичной атмосфере, потому что скупка оборудования сопровождается значительным увеличением инвестиционной поддержки атомной промышленности. Французский лидер хочет после обсуждений в парламенте, которые должны начаться со следующего года, к 2028 году ввести в эксплуатацию шесть новых реакторов EPR2. Кроме того, рассматривается проект строительства ещё восьми АЭС к 2050 году. Всё ещё не являясь официальным кандидатом за два месяца до президентских выборов, глава государства уже набрасывает план на свою вторую пятилетку, составляет отдалённые перспективы и выступает за «планирование», цитируя генерала де Голля и говоря с трибуны о 2030-м и 2050 годах.

Такое выступление Макрона вызвало возмущение у оппозиции. Депутат-республиканец Оливье Марлекс с негодованием заявил: «Если ты был могильщиком, то не можешь потом позиционировать себя как спасителя — если только не принимаешь французов за красных рыбок, которые всё забывают в своём аквариуме». Экологи, враждебно настроенные по отношению к атомной промышленности, тоже не остались в стороне. «В разгар президентской кампании Эммануэль Макрон приговорил Францию к энергетическому и промышленному устареванию, распланированному до конца века», — написал кандидат от зелёных Янник Жадо в Twitter.

Однако президента не волнует критика, отмечается в статье, — он хочет «возобновить масштабное развитие мирного атома во Франции». В своей речи он объяснил, что не существует «стабильного промышленного производства, если нет стабильной электроэнергии по самым низким ценам», а «энергетический и климатический переход невозможен без декарбонизации выработанной энергии». На фоне резко подскочивших цен на электроэнергию глава государства рассчитывает также в короткой перспективе массово использовать возобновляемые источники энергии, однако он предупреждает, что полагаться только на этот вариант «несерьёзно». Как пишет Le Figaro, теперь Макрон хочет продлить сроки эксплуатации действующих реакторов и защищает атомную энергию от нападок экологов, делая ставку на «Францию, которая… выбирает прогресс, веру в науку, технологии и здравый смысл».