В Украине сделали более 31 млн прививок от COVID-19 с начала вакцинальной кампании

Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу – 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек.

В общей сложности сделано 31 071 505 прививок, отметили в Минздраве.

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По данным Минздрава, вакцинацию проводили 875 мобильных бригад, 3278 прививочных пунктов и 426 центров вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

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