 

Набиуллина не исключила двузначной ключевой ставки

12.02.2022, 8:45, Новости дня
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Центробанк не исключает повышения ключевой ставки до двузначного уровня, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы поменяли свое видение по траектории ключевой ставки по сравнению с прошлым годом… на этот год мы даем прогноз среднегодовой ключевой ставки 9-11%, то есть среднегодовая ставка может достигнуть двузначных цифр», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Также в пятницу глава ЦБ сообщила, что ставка поднята до 9,5% годовых.

«В его основе (принятия такого решения – прим. ВЗГЛЯД) лежит существенный пересмотр видения экономической ситуации и ее перспектив. Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились», – указала она.



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