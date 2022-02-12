 

В WADA решили не объяснять причину долгого исследования пробы фигуристки Валиевой

12.02.2022, 8:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) решили не комментировать причины долгого исследования допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

В WADA заявили, что «мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», передает РИА «Новости».

До этого глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос о причине длительного срока обнародования положительного допинг-теста Валиевой стоит задать Стокгольмской антидопинговой лаборатории.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов.

«Ты принимала допинг? Ты чиста?» – кричал ей вслед репортер Daily Mail. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / В Днепре задержали подозреваемого во взрыве авто под офисом депутата облсовета – полиция считает, что он готовил убийство

27.10 / Венедиктова дала Госбюро расследований два месяца на устранение недостатков в работе

04.06 / “Слишком много чести”. Кравчук заявил, что Лукашенко – “никто”

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

20.11 / Президент Болгарии повторил свои слова о “российском Крыме”

07.07 / Полиция Киева задержала сбежавшего из-под стражи мужчину, подозреваемого в педофилии

20.07 / Во Франции стало обязательным ношение масок в помещениях. За нарушение – штраф в €135

24.06 / Наводнение на западе Украины. К эвакуации привлечены четыре вертолета

03.02 / Ученые рассказали, каким был Марс миллиарды лет назад

17.09 / Эксперт: Google и Apple необходимо оштрафовать за попытки влиять на исход выборов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика