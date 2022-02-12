В WADA решили не объяснять причину долгого исследования пробы фигуристки Валиевой

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) решили не комментировать причины долгого исследования допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

В WADA заявили, что «мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», передает РИА «Новости».

До этого глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос о причине длительного срока обнародования положительного допинг-теста Валиевой стоит задать Стокгольмской антидопинговой лаборатории.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов.

«Ты принимала допинг? Ты чиста?» – кричал ей вслед репортер Daily Mail. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».