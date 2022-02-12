Bloomberg назвало дату «вторжения» РФ на Украину
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Россия «может напасть» на Украину 15 февраля, во вторник, информирует американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Источники сообщили, что РФ якобы может предпринять «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев», передает RT.
«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», – говорится в сообщении агентства.
Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о «вторжении» РФ на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
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