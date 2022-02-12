Bloomberg назвало дату «вторжения» РФ на Украину

Россия «может напасть» на Украину 15 февраля, во вторник, информирует американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Источники сообщили, что РФ якобы может предпринять «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев», передает RT.

«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», – говорится в сообщении агентства.

Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о «вторжении» РФ на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.