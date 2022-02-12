“Пакет тяжелых для РФ санкций уже готов”. Кулеба поговорил по телефону с Блинкеном, Боррелем и Бербок
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Кулеба написал, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил совместное противодействие угрозам со стороны РФ.
“Помимо помощи в области безопасности, США предоставят Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства”, – отметил украинский дипломат.
Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
Во время разговора Блинкен подтвердил твердую поддержку Украины со стороны США в условиях “все более острой угрозы возможной дальнейшей российской агрессии”, сказано в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.
“Госсекретарь подчеркнул, что в случае любой агрессии против Украины Россия столкнется с быстрыми, серьезными и солидарными последствиями. Госсекретарь проинформировал о глобальных усилиях по призыву к деэскалации и усилению мер обороны и сдерживания в условиях неспровоцированного и продолжающегося наращивания Россией войск и техники в Украине и вблизи ее границы”, – сообщил Прайс.
Блинкен подчеркнул, что позиция США в отношении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины является “неизменной и непоколебимой”.
Кроме того, Кулеба обсудил ситуацию с безопасностью с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
“Боррель подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины”, – написал глава МИД Украины.
У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
Он поблагодарил ЕС “за жесткую позицию и готовность к решительным действиям”.
“С немецкой коллегой Анналеной Бербок подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник”, – написал украинский дипломат и добавил, что у сторон будет возможность “обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам”.
Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
Контекст:
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли лидеры западных стран. Так, в Белом доме 18 января 2022 года заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным британской газеты The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ готовится напасть на Украину в ближайшие дни. Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию Центрального разведуправления США сообщил, что российское вторжение в Украину может начаться 16 февраля.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация не более напряженная, “чем она была в пик российских учений” в 2021 году.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военнослужащих, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
На фоне новостей о подготовке России к новому вторжению в Украину министерство иностранных дел РФ 11 февраля выпустило заявление, в котором обвинило западные СМИ в “масштабной дезинформационной кампании”. Во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора утверждают, что журналисты с конца 2021 года распространяют “откровенную дезинформацию”, чтобы “внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы”.
Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
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