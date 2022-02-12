 

ЦРУ назвало дату вторжения России в Украину, СНБО ввел санкции против канала “Наш”. Главное за день

12.02.2022, 2:28, Новости дня
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ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля

Центральное разведуправление (ЦРУ) США и американские военные считают, что российское вторжение в Украину может начаться в следующую среду, 16 февраля. По данным немецкого журнала Der Spiegel, об этом ЦРУ проинформировало правительство Соединенных Штатов и союзников по НАТО.

Разведка, в частности, указала маршруты возможного вторжения, а также задачи отдельных российских подразделений. В то же время нет четких данных о том, принято ли окончательное решение о вторжении. Der Spiegel, ссылаясь на мнение инсайдеров, уточняет, что публикация такой информации может быть умышленной политикой Белого дома, направленной на срыв российских планов.

В течение 11 февраля о возможном скором начале вторжения заявляли президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен. На серьезность опасений указывает тот факт, что Байден призвал американских граждан в течение 48 часов покинуть Украину. С таким же призывом выступили власти еще 10 государств.

В свою очередь Украина официально потребовала у России разъяснений о военной активности у границы, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ответа Киев будет ждать 48 часов.

МИД РФ информацию о готовящемся вторжении категорически отрицает. Внешнеполитическое ведомство заявило “о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий”.

Нормандский формат разблокирован

Глава Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на переговорах “нормандской четверки” на уровне политических советников, заявил, что работа в этом переговорном формате разблокирована. Так он прокомментировал встречу представителей Украины, Германии, Франции и России, которая прошла 10 февраля в Берлине.

“Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников, и мы можем говорить, что процесс работы в нормандском формате разблокирован, он продолжается. Я думаю, что теперь эти встречи будут проводиться в очень частом режиме”, — заявил руководитель Офиса президента.

СНБО ввел санкции против телеканала Мураева

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 11 февраля решил ввести санкции против телеканала “Наш”, который связывают с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. 

“Введены санкции против компаний “Наша Прага”, “Наш 24”, “Наш 365″ и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре в городе Лимассол, Proteas House”, – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он добавил, что санкции введены сроком на пять лет.

Вечером телеканал “Наш” прекратил вещание в кабельных сетях.

ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований открыло еще одного уголовное производство – из-за попытки фальсификации дела – по факту ДТП, в которое попал автомобиль из кортежа бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области и в результате которого погиб 36-летний мужчина. Речь идет о попытке водителя автомобиля из кортежа взять вину в совершении ДТП на себя: на следующее утро после аварии он пришел на допрос в полицию и заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет. Впоследствии выяснилось, что во время ДТП он был в другом месте.

Кроме того, дома у Ярославского и в гостинице Kharkiv Palace, принадлежащей ему, прошли обыски. В полиции заявили, что изъяли записи камер наблюдения.

Сам Ярославский на следующее утро после ДТП улетел в Лондон. 


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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