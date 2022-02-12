Foreign Policy – РФ перехватила лидерство в освещении украинской темы среди испаноязычной аудитории

Согласно новому исследованию, российские СМИ, включая телеканал RT, привлекают всё большее внимание в испаноязычных странах и «затмевают» американских конкурентов. Эти данные вызывают в США беспокойство о том, что таким образом Москва пытается «запутать» жителей Западного полушария и подорвать «поддержку» Украины в регионе, пишет Foreign Policy.



AP

В январе на испаноговорящую аудиторию «обрушилась волна дезинформации» со стороны RT. Цель этой кампании — «запутать» испаноязычное население Западного полушария и «подорвать поддержку» Украины в регионе, пишет Foreign Policy со ссылкой на новое исследование.

Сбором информации занималась вашингтонская компания Omelas, которая использовала специальную систему мониторинга «российской пропаганды» на основе технологий искусственного интеллекта. По её подсчётам, во второй половине января российские каналы, «щедро распространяющие кремлёвскую пропаганду об Украине» на испанском языке, более чем в три раза превзошли американских конкурентов по показателям вовлечённости аудитории.



«Они хотят повлиять на то, как эта тема представлена в информационном пространстве в какой-то из стран региона или во всём регионе, чтобы людям было сложнее разобраться в реальной ситуации, — считает руководитель проекта в Omelas Эндрю Гонсалес. — Если им удастся сбить людей с толку по украинскому вопросу, властям этих стран станет гораздо сложнее заручиться поддержкой населения по каким-то ответным шагам или контрмерам».

Москва развивает отношения с левыми политическими режимами в Латинской Америке со времён холодной войны и поддерживает тесные связи с такими странами, как Никарагуа, Куба и Венесуэла. СССР давно сформировал в этом регионе аудиторию, «охотно воспринимающую риторику об американском империализме». Тем не менее аналитиков и экспертов встревожило то, насколько стремительно «российская пропаганда» начала занимать лидирующие позиции в испаноязычной онлайн-среде на фоне украинского кризиса, отмечает издание.



Согласно данным Omelas, во второй половине января RT опубликовал 1600 постов с упоминанием Украины. Эти видеоролики, статьи и другой контент в соцсетях принесли им 173 тыс. взаимодействий (лайков, перепостов и комментариев), что составляет почти 40% от всех взаимодействий пользователей с контентом об украинском кризисе на испанском языке.

Более того, RT опубликовал в два раза больше материалов, чем оппозиционная венесуэльская газета El Nacional, которая занимает второе место по количеству публикаций об Украине на испанском языке. Российские платформы также обошли американские СМИ, включая Univision, CNN и Telemundo, которые разместили всего 722 публикации об украинском кризисе, подчёркивает Foreign Policy.

«Российская риторика нашла отклик у аудитории. Авторы популярных публикаций на ресурсах российских государственных СМИ всячески пытались убедить читателей, что украинский кризис устроили западные страны, пытаясь нарастить поставки вооружений, а США проводят кампанию по дезинформации и хотят выставить Россию агрессором», — считает издание.

По словам Гонсалеса, испаноязычные пользователи Twitter, YouTube и Facebook, судя по всему, «действительно симпатизируют России». Российские СМИ «умело держат руку на пульсе по любому вопросу и вызывают заинтересованность, необходимую для того, чтобы их повестка становилась главенствующей».

В самой компании утверждают, что люди включают RT в поисках «сбалансированной точки зрения на происходящие в мире события». Отвечая на запрос Foreign Policy, руководитель отдела коммуникаций телеканала Анна Белкина пишет: «Тем не менее, нас не удивляет тот факт, что некоторые [исследователи и журналисты] выбирают отдельные истории и материалы, выдумывают вокруг нашего контента нарративы, которых не существует, — лишь бы найти обоснование собственным теориям».

По утверждению издания, российские СМИ тратят гораздо больше ресурсов на создание испаноязычного контента, чем их американские конкуренты. В конгрессе всерьёз обеспокоились «угрозой дезинформации», распространяющейся среди проживающих в США латиноамериканцев. Это стало особенно актуально в свете потока конспирологических теорий, захлестнувшего Южную Флориду во время президентских выборов 2020 года.

«Количество дезинформации на испанском языке о выборах было огромным и в какой-то степени шокирующим», — признался изданию эксперт по дезинформации и руководитель отдела Альянса по защите демократии Брет Шефер, который анализирует российские, китайские и иранские государственные СМИ. Он допустил, что Россия, учитывая то, насколько она «искусна в манипулировании аудиторией», могла воспользоваться сложившейся ситуацией.

Бывший член палаты представителей США Дебби Мукарсел-Пауэлл настаивает, что дезинформация распространяется и «дезориентирует» испаноязычных жителей Южной Флориды не только через соцсети, но и через группы в WhatsApp. Именно там американские граждане общаются с друзьями и родственниками из Латинской Америки, в том числе из Колумбии, Венесуэлы, Кубы и Эквадора.

Однако, пишет Foreign Policy, экспертов беспокоит то, что администрация Байдена не торопится решать данную проблему, в то время как «профессиональный уровень RT постоянно растёт и, соответственно, повышается качество производимого ими контента». Не исключено, что успех российских публикаций в Латинской Америке повлиял в некоторой степени и на медийный ландшафт США. Так, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон пытался организовать интервью с Владимиром Путиным и публично высказывался в защиту Москвы, «в то время как российские войска наращивали своё присутствие в непосредственной близости от украинской границы», обращает внимание Foreign Policy.

Как пишет издание, «в прошлом году RT обошёл своих конкурентов из США по всем показателям». Опираясь на данные платформы для мониторинга социальных сетей CrowdTangle, Альянс по защите демократии выяснил, что телеканал RT на испанском набрал 24 миллионов взаимодействий с аудиторией за последние 12 месяцев, в то время как у «Голоса Америки»* на испанском языке всего 2,5 миллионов взаимодействий. Совместно с другими проектами RT на испанском языке, включая платформу для видеоконтента и RT Latinoamérica, телеканал достиг рекордных показателей в 40 миллионов взаимодействий. Российское государственное информационное агентство Sputnik Mundo набрало 4 миллионов взаимодействий, подчёркивается в статье.



Похоже, что на украинскую тематику RT и подобные ему СМИ переключились сравнительно недавно. Ранее их внимание было в основном сосредоточено на Западном полушарии. Альянс по защите демократии подсчитал, что РФ упоминалась лишь в 6% видеоматериалов, выпущенных телеканалом RT America в 2021 году. Зрители понимают, что за всем этим контентом стоит Москва, но концентрируясь на далёкой от Кремля повестке, RT может спокойно сосуществовать в одном пространстве с новостным мейнстримом, считает Шефер.

«Они стараются вызвать у зрителя не столько симпатию к России, сколько антипатию к Западу», — рассуждает Шефер. Так, RT активно критиковал политику настроенного на сближение с Америкой президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса и широко освещали протестные акции в стране.

И всё это очень беспокоит американских экспертов и правительство. Учитывая тот факт, что в мире порядка 500 миллионов испаноговорящих, в основном проживающих в Новом Свете, «российская дезинформация может очень быстро распространяться по глобальным соцсетям, таким как Twitter, Facebook и YouTube, курсируя из США через Карибский регион в Южную Америку — и наоборот», отмечает Foreign Policy.

«Вместо того чтобы обрабатывать аудиторию в Мексике, Боливии и Чили по отдельности, РФ может охватить сразу всех испаноязычных пользователей одновременно, — считает Гонсалес. — И люди будут потреблять только контент, созданный российскими пропагандистскими СМИ».

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.