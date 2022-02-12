 

Президент Туркменистана заявил о необходимости «дать дорогу молодым»

12.02.2022, 0:26, Новости дня
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания верхней палаты парламента республики сообщил о намерении «обсудить непростое решение о себе, к которому пришел», и необходимости на новом этапе развития страны дать молодым руководителям дорогу к государственному управлению.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк маслахаты (верхняя палата парламента Туркмении) намерен далее направить в эту область», – приводит Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) слова Бердымухамедова, сказанные им в ходе заседания верхней палаты парламента республики (Халк Маслахаты Милли Генгеша).

Президент Туркменистана подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка (63 года) и теперь хочет обсудить «непростое решение о себе», к которому пришел.

Бердымухамедов назвал молодое поколение воплощением надежд на будущее. «Как вы знаете, 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав тем самым огромное доверие», – сказал глава республики, отметив, что он ощутил это доверие и на выборах 2012 и 2017 годов. Бердымухамедов заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы своей страны.

Напомним, в конце января президент Туркмении призвал создать коридоры через Центральную Азию к Индийскому океану. 8 января Бердымухамедов направил официальную делегацию в Иран для переговоров по политико-экономическим вопросам. 28 ноября 2021 года в Ашхабаде в рамках 15-го саммита Организации экономического сотрудничества Азербайджан, Иран и Туркмения подписали соглашение о своповых поставках газа.



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