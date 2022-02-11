 

В “Укроборонпроме” заявили о краже оборудования для самолетов “СУ” с киевского оборонного завода “Радар”

11.02.2022, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ночь на 9 февраля неизвестные похитили оборудование из одного из цехов АО “Киевский завод РАДАР”. Сумма нанесенного ущерба уточняется. В концерне заявляют, что злоумышленники тщательно готовились к краже и похитили оборудование, несмотря на усиленные меры по технической защищенности. В “Укроборонпроме” отметили, что больше всего самолетов этого семейства находится на вооружении в России.

По факту хищения зарегистрировано уголовное производство, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводится досудебное расследование.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/249449874025147

Контекст:

“Укроборонпром” был создан в 2010 году.

В декабре 2020 года гендиректор “Укроборонпрома” Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации  концерна. Реформа “Укроборонпрома” предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

13 июля 2021 года за принятие законопроекта о реформе “Укроборонпрома” 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады.

В декабре 2021 года Кабмин утвердил реорганизацию государственного оборонного концерна “Укроборонпром” в акционерное общество и согласовал трансформацию его 43 предприятий-участников в хозяйственные общества. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / В Вашингтоне появились претензии к памятникам Колумбу и президентам США

26.02 / Названо число вовлеченных в социальные инициативы россиян

23.09 / Уборщица выиграла выборы главы сельского поселения в Костромской области РФ. Она призналась, что была подставным кандидатом

14.05 / “Где начинается, там и заканчивается – не совсем правда”. Зеленская рассказала о влиянии на мужа

17.01 / За прошлые сутки боевики только раз нарушили перемирие, но ранили украинского военного – штаб ООС

10.02 / Столтенберг упрекнул Россию и Китай в попытке лишить страны права выбора

09.06 / “Какие ноги! Хейтеры скажут, фотошоп”. 47-летний Цискаридзе показал свои фото в плавках

06.08 / Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Киев должен доказать вину этих людей

22.08 / Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции

25.06 / Участница парада в Калининграде отреагировала на инцидент с потерянной туфлей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика