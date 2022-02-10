 

Samsung выпустил смартфоны из переработанных рыболовных сетей

10.02.2022, 16:42, Новости дня
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Во время презентации новой линейки смартфонов Samsung стало известно, что материалом для их производства послужили, в том числе и переработанные рыболовные сети. Речь идет о серии Galaxy S22, которая сейчас находится в центре внимания экспертной среды.

Цены, кстати, никак не назовешь низкими. Обычный аппарат в пересчете на рубли обойдется примерно в 80 тысяч. А стоимость флагмана Galaxy S22 Ultra почти вдвое больше – 155 тысяч.

Напомним, что презентация линейки в режиме онлайн прошла вчера. В ней три модели. Базовая получила 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. У флагмана, кроме пошагового увеличения основных показателей, отмечают основной датчик камеры на 108 Мп, поддержку пера S Pen и очень быстрое зарядное устройство.



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