Ученые придумали, как долететь до Марса за 45 дней

О том, как можно долететь до Красной планеты всего за полтора месяца, рассказали ученые из университета Макгилла. По их мнению, для этого необходимо использовать лазерный двигатель. Он сможет разогнать корабль до скорости 17 километров в секунду.

Как поясняют представители университета, мощный лазер нужно установить на земной поверхности. Своим лучом он нагреет водородную плазму позади самого космического аппарата. Она-то и создаст необходимую тягу для разгона. Желательно, чтобы была не одна лазерная установка, а целый комплекс, уточняют авторы идеи.

Проблемой является только потребляемая мощность такой системы. По предварительным данным, понадобится не менее 100 МВт, что соответствует средней электростанции и достаточно для обеспечения электроэнергией 80 тыс. домохозяйств.