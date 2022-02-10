Ученые приписывают черным алмазам внеземное происхождение

Оказывается, происхождение довольно-таки редких черных алмазов до сих пор неизвестно современной науке. Однако они находятся в обороте на рынке драгоценных камней. Недавно, например, огромный черный бриллиант весом 555,55 карата был выставлен на аукцион, устроители которого утверждают, что камень образовался более миллиарда лет назад.

По одной из версий, черные алмазы образовались за пределами нашей планеты, а на Землю они попали вместе с метеоритами.

Отметим, что впервые черные алмазы были обнаружены на территории Бразилии в XVIII веке. Такие камни вообще находили только в двух районах на Земле, что также является загадочным обстоятельством, отмечают специалисты. Кстати, и цвет у них не всегда черный.