 

По материалам НАБУ приговоры получили судьи, прокуроры, сотрудники СБУ – Сытник

10.02.2022, 14:56, Новости дня
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“На сегодняшний день 40 человек осуждены к реальной мере наказания. Относительно значительного количества человек приговор вступил в силу, то есть прошел апелляционную инстанцию. Некоторые из них уже прошли даже кассационную инстанцию”, – сказал директор НАБУ.

По его данным, реальные приговоры вынесены, в частности, относительно 13 судей, пяти прокуроров (три из них работали в Генеральной прокуратуре, отметил Сытник) и трех сотрудников Службы безопасности Украины.

“Это именно то, чего от нас требовали”, – подчеркнул Сытник.

Он отметил, что уже выполнены некоторые решения суда “относительно конфискации”.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.

В апреле 2022 года должен начаться конкурс по избранию нового главы НАБУ. Кабинет Министров Украины уже определился с кандидатами в состав конкурсной комиссии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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