 

Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – УП

10.02.2022, 14:56, Новости дня
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“После полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018”, – сообщил источник издания.

По словам собеседника “Украинской правды”, такие номера имеет передняя машина  кортежа Ярославского, а сам бизнесмен часто водит автомобиль.

По данным источника издания, позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП и что придет в райотдел дать показания. По состоянию на 10.00 свидетель в полицию не пришел. Впоследствии еще один собеседник “Украинской правды” рассказал, что водителя по состоянию на 12.00 допрашивали правоохранители.

По данным источников издания, есть свидетели, видевшие, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова в Мартовое, где он проживает.

На сайте Национальной полиции Украины появилось сообщение о ДТП с вероятным участием Ярославского.

“Предварительно установлено, что 9 февраля около 22.55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину с виду 30-40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его лицо, а также лицо злоумышленника сейчас устанавливаются”, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Официальных комментариев по поводу ДТП из офиса Ярославского пока не поступало.

Контекст:

Александр Ярославский  – бывший совладелец УкрСиббанка, президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

С 2005 по 2012 год был президентом харьковского ФК “Металлист”. В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба “Металлист”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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