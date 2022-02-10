 

Мужчина застрелил экс-супругу из-за алиментов в Нижегородской области

10.02.2022, 14:54, Новости дня
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В Нижегородской области местного жителя заподозрили в убийстве бывшей супруги из-за нежелания платить алименты, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел 9 февраля в поселке Новоселки Вачского района, у бывших супругов случился конфликт, сообщается на сайте ведомства.

«Подозреваемый произвел выстрел из имеющегося у него обреза охотничьего ружья в голову бывшей супруги. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления. По горячим следам сотрудники полиции в рабочем поселке Вача установили местонахождение машины злоумышленника, который попытался свести счеты с жизнью», – указали в СК.

Сейчас мужчина находится в реанимации.

По версии следствия, между бывшими супругами сложились длительные неприязненные отношения, в том числе из-за алиментов, которые подозреваемый должен был выплачивать за несовершеннолетнего ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Огнестрельным оружием мужчина владел нелегально.

В сентябре в Приморском крае местную жительницу заподозрили в убийстве супруга из-за раздела накопленного за годы совместной жизни имущества. По версии следствия, она потребовала от 45-летнего мужа развода и раздела накопленного за годы совместной жизни имущества и денег. После этого мужчина стал избивать супругу, в какой-то момент женщина схватила кухонный нож и нанесла сильный колющий удар в грудь мужчины.



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